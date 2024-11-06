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Опасные ошибки при оформлении интерьера ванной комнаты

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Оформление ванной комнаты — задача не из простых. Неверные решения могут сделать ванную некомфортной и даже опасной.

Опасные ошибки при оформлении интерьера ванной комнаты
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

Одним из наиболее распространённых просчётов является плохое освещение. Хотя на первый взгляд может показаться, что одной лампы хватает для освещения всей ванной, вскоре становится очевидно, что её света недостаточно для повседневных задач, таких как уход за лицом или нанесение макияжа. Поэтому важно заранее продумать установку дополнительного освещения над зеркалом.

Ещё один нюанс касается самого зеркала. Даже если оно кажется ненужной деталью сейчас, в будущем без него может стать неудобно. 

Скользкий пол — третья ошибка, которая может привести к травмам. Полированная керамическая плитка при намокании становится очень скользкой, превращая пол ванной в настоящий каток.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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