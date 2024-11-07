Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
LADA Largus 2019-2020: оптимальный выбор для тех, кто ищет вместительное авто ценой до миллиона
В России мозг крысы подключили к искусственному интеллекту
Александр Серов раскрыл гонорар за выступление на дне рождении Ксении Собчак
Как правильно подкармливать смородину для сладкого урожая
Деловой макияж: как выглядеть свежо и естественно на работе
Диетолог рассказала, как холодец поможет улучшить состояние суставов и связок
Супруга мужчины, спасшего Билана на Эльбрусе, обвинила певца в неблагодарности
Как получить органическое удобрение без химии: метод "Три ложки" в деле
Врач рассказала, безопасно ли наращивать ресницы

Что нужно учитывать при зонировании детской комнаты

1:38
Недвижимость

Правильная планировка детской комнаты — ключ к комфортному и безопасному проживанию ребенка. Важно учитывать не только размер и освещенность помещения, но и расположение относительно кухни и прихожей, чтобы избежать дискомфорта от запахов и холодного воздуха. Для младенцев и малышей безопасность является приоритетом, особенно в отношении острых углов, сквозняков и других потенциальных угроз. Применение мебели с закругленными углами и установка герметичных окон обеспечит необходимую безопасность.

Что нужно учитывать при зонировании детской комнаты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Зонирование комнаты — важный этап. Для детей, начиная с раннего возраста, важно иметь отдельную рабочую зону для занятий и творчества. Рабочее место должно располагаться в светлом месте, с удобным столом, стулом и хорошим источником света. Также необходимо предусмотреть достаточное количество места для хранения вещей. Для сна стоит выбрать тёмный угол, подальше от окон и батарей. Если площадь ограничена, разумным решением будут кровати-трансформеры, которые экономят место.

Игровая зона должна быть расположена в удалении от рабочего места, чтобы не отвлекать ребенка. Мебель для игрушек должна быть безопасной и доступной. Важным элементом детской комнаты может стать спортивный уголок, но занятия спортом должны проходить под присмотром взрослых для предотвращения травм. Важно, чтобы вся мебель была надежно закреплена, а игрушки — легко доступны для ребенка.

Уточнения

Детская комната — комната в квартире или в жилом доме, которая используется специально для удовлетворения потребностей детей в семейной жизни.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Военные новости
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей Аудио 
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Военные новости
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского Аудио 
Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион
Еда и рецепты
Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион Аудио 
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как укрыть розы на зиму простым способом
Отставной генерал США в пух и прах раскритиковал военную игру своей страны Игорь Буккер Певец Эдуард Хуснутдинов спешит дарить поклонникам тепло и радость Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Последние материалы
Победивший на выборах Трамп готовит план по завершению украинского конфликта
Врач назвал средний возраст первородящих в Москве
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Московские ветеринары спасли пса, который отравился алкоголем по вине владельца
В России разработали прочный бетон из кофейной гущи
Omoda повысила цены: обновленный прайс-лист кроссоверов и седанов
Эксперт рассказал, как распознать анафилактический шок у собаки
Праздничный калейдоскоп: самые необычные фестивали мира
Названы случаи, когда завещание могут признать недействительным
Как сохранить клубнику зимой и получить урожай мечты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.