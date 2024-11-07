В большинстве крупных городов России наблюдается рост цен на новостройки

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В октябре новостройки подорожали в большинстве крупных городов России. Согласно исследованию портала "Мир квартир", средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 0,7 % и составила 138,4 тыс. рублей.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В 47 городах из 70 цена выросла, в 21 городе снизилась, а в двух осталась без изменений. Максимальный рост отмечен в Томске (+5,7 %), Череповце (+4,8 %), Севастополе (+4,7 %), Новокузнецке (+4,2 %) и Челябинске (+3,6 %). Самое значительное снижение стоимости зафиксировано в Калуге (-2,8 %), Чите (-2,4 %), Архангельске (-2,1 %), Иркутске (-1,6 %) и Грозном (-1,4 %).

Также отмечается уменьшение средней площади квартиры в новостройке с 52,8 до 52,4 квадратных метров. Это объясняется тем, что раскупаются квартиры небольшой площади.

Несмотря на рост цен, продажи новостроек продолжают буксовать. Застройщики не спешат снижать цены, что указывает на определённый запас прочности в строительной отрасли.

Уточнения

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.