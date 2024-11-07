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Названы российские города с самой доступной и самой дорогой арендой жилья

1:24
Недвижимость

В октябре 2024 года средняя стоимость аренды квартир в крупных городах России оказалась равна чуть более 39 тысяч рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году.

Названы российские города с самой доступной и самой дорогой арендой жилья
Фото: web.archive.org by insider51, CC BY-SA 3.0

Самые доступные цены на аренду квартир были зафиксированы в Омске и Воронеже. По данным Яндекс Аренды, средняя стоимость аренды жилья в этих городах составила около 25 тысяч рублей.

Также относительно невысокие цены наблюдались в Красноярске (чуть меньше 27 тысяч рублей), Уфе (около 28 тысяч рублей) и Челябинске (30 тысяч рублей), сообщает Газета.Ru.

Самые высокие цены на аренду жилья традиционно отмечались в Москве (более 105 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (50 тысяч рублей) и Казани (свыше 46 тысяч рублей).

За год во всех городах-миллионниках стоимость аренды всех типов квартир выросла. Стоимость студий увеличилась на 24% (до 31 тысячи рублей), однокомнатных квартир — на 36,1% (34 тысячи рублей), двухкомнатных — на 26,3% (44 тысячи рублей), а трёхкомнатных — на 18,5% (60 тысяч рублей).

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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