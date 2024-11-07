Эту посуду ни в коем случае нельзя использовать в микроволновке, и вот почему

Избегайте использования металлической посуды или контейнеров в микроволновой печи. Металл может вызывать искры или возгорания, потому что он отражает микроволны, а не поглощает их.
Точно так же избегайте использования алюминиевой фольги в микроволновой печи. Они могут вызвать искры и потенциально повредить микроволновую печь.
Некоторые пластмассы могут плавиться или выделять вредные химические вещества при нагревании в микроволновой печи. Перед использованием ищите контейнеры, которые специально помечены как "безопасные для микроволновой печи".
Микроволновые печи могут привести к возгоранию бумажных пакетов из-за высокой температуры, которую они выделяют.
Избегайте использования посуды с металлической отделкой, золотыми или серебряными акцентами или декоративными элементами, содержащими металл. Металлические детали могут вызвать искры и повредить микроволновую печь.
Некоторые керамические посуды имеют металлическую глазурь, которая может вступать в реакцию с микроволнами, вызывая потенциальное повреждение тарелки и микроволновой печи.
Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
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