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Эту посуду ни в коем случае нельзя использовать в микроволновке, и вот почему

1:29
Недвижимость

Металлические контейнеры

Избегайте использования металлической посуды или контейнеров в микроволновой печи. Металл может вызывать искры или возгорания, потому что он отражает микроволны, а не поглощает их.

Эту посуду ни в коем случае нельзя использовать в микроволновке, и вот почему
Фото: zh.wikipedia.org by Ген, CC BY-SA 1.0

Пленка из фольги 

Точно так же избегайте использования алюминиевой фольги в микроволновой печи. Они могут вызвать искры и потенциально повредить микроволновую печь.

Пластиковые контейнеры без маркировки "Безопасно для микроволновой печи"

Некоторые пластмассы могут плавиться или выделять вредные химические вещества при нагревании в микроволновой печи. Перед использованием ищите контейнеры, которые специально помечены как "безопасные для микроволновой печи".

Бумажные пакеты 

Микроволновые печи могут привести к возгоранию бумажных пакетов из-за высокой температуры, которую они выделяют.

Посуда с металлической отделкой или украшениями

Избегайте использования посуды с металлической отделкой, золотыми или серебряными акцентами или декоративными элементами, содержащими металл. Металлические детали могут вызвать искры и повредить микроволновую печь.

Керамическая посуда с металлической глазурью

Некоторые керамические посуды имеют металлическую глазурь, которая может вступать в реакцию с микроволнами, вызывая потенциальное повреждение тарелки и микроволновой печи.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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