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Ванная комната будет не только красивой, но и практичной, если выбрать это настенное покрытие

0:58
Недвижимость

Как выбрать плитку для ванной комнаты

Керамическая плитка отлично подойдет для ванной комнаты. Все дело в том, что керамика — это влагостойкий материал, который хорошо подходит для ванной комнаты.

Ванная комната будет не только красивой, но и практичной, если выбрать это настенное покрытие
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Керамическая плитка также проста в установке и обслуживании. Вы можете выбрать стеклянную плитку для своей ванной комнаты. Однако этот материал немного дороже керамики. Тем не менее, несмотря на это, стекло практично и при высокой влажности воздуха и ничем не уступает по своим свойствам.

Если нужно визуально сделать пространство шире или хочется сделать интерьер максимально ярким, можно использовать глянцевую плитку.

Если вы хотите нескользящую поверхность на керамической плитке, то используйте матовый материал. Также в тренде разные фактуры плитки: дерево, камень. Благодаря фактуре стен ваша ванная комната будет выглядеть стильно и дорого.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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