Как правильно выбрать металл для потолков в помещениях с повышенной влажностью

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Компания АЛБЕС производит кассетные, реечные и потолки Грильято из оцинкованной стали или алюминия. Лицевая поверхность покрыта полимерным слоем, а по запросу возможно нанесение порошкового покрытия и на внутреннюю сторону элементов. При установке или подрезке изделий важно предотвращать коррозию, устраняя дефекты с помощью шлифовки и последующей обработки кислотными растворами. В местах повреждений или царапин обязательна дополнительная покраска.

Фото: website of the President of Azerbaijan by Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

Особое внимание стоит уделить проектированию потолков в "влажных" помещениях, таких как бассейны и спа-комплексы, где высок риск электрохимической коррозии. В таких пространствах специалисты рекомендуют использовать только один вид металла — алюминий или оцинкованную сталь — для предотвращения разрушения материалов. Важно также соблюдать осторожность при очистке от кальциевых отложений, используя только специализированные средства, чтобы избежать возникновения коррозии.

Преимущество подвесных потолков заключается в их ремонтопригодности. Поврежденные элементы можно легко заменить на аналогичные, предварительно обработанные в заводских условиях. Однако стоит учитывать, что элементы потолков от разных производителей не взаимозаменяемы. Крепление потолка осуществляется через подвесы, которые в условиях повышенной влажности могут ржаветь. Поэтому рекомендуется использовать жесткие регулируемые подвесы или резьбовые шпильки вместо стандартных проволочных подвесов с "бабочками", которые быстро выходят из строя в условиях повышенной влажности.

Уточнения

Корро́зия (от лат. corrosio — разъедание) — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой.



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