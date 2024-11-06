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Как не ошибиться с выбором времени для покупки недвижимости

Недвижимость

Покупка недвижимости — это важное долгосрочное вложение, требующее тщательного планирования и учета множества факторов. Эксперт по недвижимости Алексей Фёдоров объяснил, как правильно выбрать время для покупки, чтобы минимизировать риски и получить максимальную выгоду. В первую очередь, на рынок недвижимости влияют экономическая ситуация, процентные ставки по кредитам, спрос и предложение, а также изменения в законодательстве. В периоды экономического роста цены на недвижимость, как правило, растут, но для тех, кто планирует купить жилье для личного проживания, это может означать завышенные цены.

Как не ошибиться с выбором времени для покупки недвижимости
Фото: freepik.com

Когда процентные ставки по ипотечным кредитам снижаются, это открывает возможности для более выгодных покупок, так как кредиты становятся доступнее. В некоторых регионах также имеют место сезонные колебания спроса, например, в курортных зонах летом цены могут значительно возрастать.

Эксперт также подчеркнул, что изменения в налоговом законодательстве могут сделать покупку недвижимости более или менее выгодной. Поэтому важно внимательно следить за экономической ситуацией и законодательными новшествами. Если рынок кажется нестабильным, лучше подождать, а для получения квалифицированных советов обратиться к опытным риэлторам и юристам, как сообщает ИА RuNews24.ru.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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