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УК потратили в этом году на 28% больше денег на содержание детских площадок

1:34
Недвижимость

В прошлом году на содержание и ремонт детских площадок управляющие компании потратили в среднем 72 400 рублей, в 2024 году эта сумма выросла на 28% (85 тысяч рублей), выяснили эксперты платформы Doma. ai. В исследовании задействовали 750 УК, обслуживающих детские площадки при многоквартирных домах.

УК потратили в этом году на 28% больше денег на содержание детских площадок
Фото: commons.wikimedia.org by Дементьева Роман, CC BY-SA 4.0

Как выяснилось,

  • 16% компаний (118) тратили до 25 тысяч,
  • 30% (229) закладывали в смету на ремонт до 55 тысяч рублей,
  • 37% (276) выделяли от 55 до 85 тысяч,
  • более 85 тысяч рублей были готовы потратить 17% УК (127).

Естественный износ стал, по мнению 46% УК, основной причиной для обновления площадок в текущем году. В прошлом году эту причину назвали 48%. 38% компаний делали ремонт вынужденно, поскольку площадки неправильно использовались. Акты вандализма отметили 16% опрошенных.

”УК обязаны следить за сохранением придомовой территории, но постоянные затраты на ремонт и устранение последствий вандализма могут привести к сокращению расходов на другие важные работы по благоустройству дома", — считает коммерческий директор Doma. ai Павел Соколов.

Уточнения

Управля́ющая компа́ния в России — коммерческая организация, юридическое лицо, осуществляющее доверительное управление имуществом других физических и юридических лиц, переданным в соответствии с договором доверительного управления.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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