УК потратили в этом году на 28% больше денег на содержание детских площадок

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В прошлом году на содержание и ремонт детских площадок управляющие компании потратили в среднем 72 400 рублей, в 2024 году эта сумма выросла на 28% (85 тысяч рублей), выяснили эксперты платформы Doma. ai. В исследовании задействовали 750 УК, обслуживающих детские площадки при многоквартирных домах.

Фото: commons.wikimedia.org by Дементьева Роман, CC BY-SA 4.0

Как выяснилось,

16% компаний (118) тратили до 25 тысяч,

30% (229) закладывали в смету на ремонт до 55 тысяч рублей,

37% (276) выделяли от 55 до 85 тысяч,

более 85 тысяч рублей были готовы потратить 17% УК (127).

Естественный износ стал, по мнению 46% УК, основной причиной для обновления площадок в текущем году. В прошлом году эту причину назвали 48%. 38% компаний делали ремонт вынужденно, поскольку площадки неправильно использовались. Акты вандализма отметили 16% опрошенных.

”УК обязаны следить за сохранением придомовой территории, но постоянные затраты на ремонт и устранение последствий вандализма могут привести к сокращению расходов на другие важные работы по благоустройству дома", — считает коммерческий директор Doma. ai Павел Соколов.

Уточнения

Управля́ющая компа́ния в России — коммерческая организация, юридическое лицо, осуществляющее доверительное управление имуществом других физических и юридических лиц, переданным в соответствии с договором доверительного управления.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.