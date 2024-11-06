УК потратили в этом году на 28% больше денег на содержание детских площадок

В прошлом году на содержание и ремонт детских площадок управляющие компании потратили в среднем 72 400 рублей, в 2024 году эта сумма выросла на 28% (85 тысяч рублей), выяснили эксперты платформы Doma. ai. В исследовании задействовали 750 УК, обслуживающих детские площадки при многоквартирных домах.
Как выяснилось,
Естественный износ стал, по мнению 46% УК, основной причиной для обновления площадок в текущем году. В прошлом году эту причину назвали 48%. 38% компаний делали ремонт вынужденно, поскольку площадки неправильно использовались. Акты вандализма отметили 16% опрошенных.
”УК обязаны следить за сохранением придомовой территории, но постоянные затраты на ремонт и устранение последствий вандализма могут привести к сокращению расходов на другие важные работы по благоустройству дома", — считает коммерческий директор Doma. ai Павел Соколов.
Управля́ющая компа́ния в России — коммерческая организация, юридическое лицо, осуществляющее доверительное управление имуществом других физических и юридических лиц, переданным в соответствии с договором доверительного управления.
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