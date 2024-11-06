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Депутат Гаврилов: жильцы могут сдавать в аренду фасады и нежилые помещения

Недвижимость

Собственники имеют право сдавать в аренду нежилые помещения или предоставлять фасады для размещения рекламных объявлений. Вырученные средства можно использовать на нужды дома, включая ремонт, оплату коммунальных счетов, благоустройство территории и другие цели.

Депутат Гаврилов: жильцы могут сдавать в аренду фасады и нежилые помещения
Фото: Wikipedia by Shaun Dunphy, CC BY-SA 2.0

Депутат также отметил, что в соответствии с законодательством каждый владелец квартиры обладает не только своим жильем, но и долей в общей собственности дома. Это включает в себя такие элементы, как крыши, чердаки, подвалы, фасады зданий и лифты, передает NEWS. ru.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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