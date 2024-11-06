Россиянам напомнили об ответственности за порчу общедомового имущества

С ноября 2024 года собственники жилья несут ответственность за повреждение общего имущества в своих домах. С этой информацией ознакомил граждан глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов.

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Он пояснил, что в Гражданский кодекс была добавлена статья 259.4, которая описывает "Бремя содержания общего имущества". Теперь собственник, чей действия стали причиной ущерба общему имуществу, обязан компенсировать убытки самостоятельно, передает NEWS. ru.

Ранее такие расходы часто перекладывались на управляющие компании. Установление вины будет осуществляться исключительно в судебном порядке. Это правило касается не только повреждений в подъездах и на территории вокруг домов, но и нарушений правил пожарной безопасности, а также несанкционированных изменений в общих помещениях.

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