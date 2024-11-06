Выяснилось, какие моменты больше всего не нравятся покупателям элитной недвижимости

В ходе исследования, проведённого компанией Rariteco, были выявлены основные факторы, влияющие на решение покупателей элитного жилья.
Близость соседних домов оказалась главным недостатком для покупателей элитного жилья. Этот фактор беспокоит 62% опрошенных, так как он нарушает их ожидания приватности и ощущения простора, пишет Газета.Ru.
Недостаток звукоизоляции также является серьёзной проблемой, снижающей уровень комфорта для 55% потенциальных покупателей. Непривлекательный вид из окон стал третьим по значимости фактором, вызывающим сомнения у 45% респондентов.
Кроме того, исследование выявило следующие проблемы, которые могут повлиять на решение о покупке:
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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