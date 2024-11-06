Выяснилось, какие моменты больше всего не нравятся покупателям элитной недвижимости

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В ходе исследования, проведённого компанией Rariteco, были выявлены основные факторы, влияющие на решение покупателей элитного жилья.

Фото: commons.wikimedia.org by Dukley, CC BY-SA 4.0

Близость соседних домов оказалась главным недостатком для покупателей элитного жилья. Этот фактор беспокоит 62% опрошенных, так как он нарушает их ожидания приватности и ощущения простора, пишет Газета.Ru.

Недостаток звукоизоляции также является серьёзной проблемой, снижающей уровень комфорта для 55% потенциальных покупателей. Непривлекательный вид из окон стал третьим по значимости фактором, вызывающим сомнения у 45% респондентов.

Кроме того, исследование выявило следующие проблемы, которые могут повлиять на решение о покупке:

недостаток естественного освещения (38%);

неудобная планировка (33%);

проблемы с парковкой (27%);

шумное соседство (22%);

сомнительная репутация застройщика (18%);

несоответствие заявленной цене (15%);

отсутствие системы "умный дом" (12%).

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





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