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Выяснилось, какие моменты больше всего не нравятся покупателям элитной недвижимости

1:08
Недвижимость

В ходе исследования, проведённого компанией Rariteco, были выявлены основные факторы, влияющие на решение покупателей элитного жилья.

Выяснилось, какие моменты больше всего не нравятся покупателям элитной недвижимости
Фото: commons.wikimedia.org by Dukley, CC BY-SA 4.0

Близость соседних домов оказалась главным недостатком для покупателей элитного жилья. Этот фактор беспокоит 62% опрошенных, так как он нарушает их ожидания приватности и ощущения простора, пишет Газета.Ru.

Недостаток звукоизоляции также является серьёзной проблемой, снижающей уровень комфорта для 55% потенциальных покупателей. Непривлекательный вид из окон стал третьим по значимости фактором, вызывающим сомнения у 45% респондентов.

Кроме того, исследование выявило следующие проблемы, которые могут повлиять на решение о покупке:

  • недостаток естественного освещения (38%);
  • неудобная планировка (33%);
  • проблемы с парковкой (27%);
  • шумное соседство (22%);
  • сомнительная репутация застройщика (18%);
  • несоответствие заявленной цене (15%);
  • отсутствие системы "умный дом" (12%).

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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