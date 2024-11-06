Выяснилась стоимость квартиры Аркадия Укупника в Юрмале

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Квартира российского артиста Аркадия Укупника расположена в элитном жилом комплексе Marienbādes Nams в Юрмале. О ней певец говорит как о своём втором доме, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Olgerts V, CC BY-SA 4.0

Стоимость жилья в этом комплексе составляет от 400 тысяч евро до 650 тысяч евро за квартиры площадью от 100 до 190 квадратных метров. Цена зависит от площади и уровня ремонта. Известно, что всего в 11-этажном доме 32 квартиры. Он был построен в 2003 году и располагается в "дюнной зоне".

В сентябре 2022 года, как сообщалось ранее, Укупник не подтвердил слухи о продаже своей квартиры в Юрмале. Он отметил, что был там в прошлом году и надеялся вернуться туда.

По словам артиста, продать что-либо в нынешние времена сложно и в Москве, и за рубежом. Укупник напомнил, что пока он живёт и работает в Москве, и не думает о том, что готовит для него завтрашний день. Он подчеркнул тогда, что является человеком, который живёт сегодняшним днём.

Летом 2024 года автомобиль Укупника видели возле одного из супермаркетов в Юрмале. Артист тогда занял сразу три парковочных места для инвалидов, что вызвало бурную критику в социальных сетях.

Уточнения

Ю́рмала (латыш. — буквально «взморье») — город в Латвии, крупнейший курорт на берегу Рижского залива.



Арка́дий Семёнович Уку́пник (род. 18 февраля 1953, Каменец-Подольский, Каменец-Подольская область) — советский и российский композитор, музыкант, певец, актёр, продюсер группы «Кар-Мэн».



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