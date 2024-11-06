Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи нашли кость древней птицы убийцы в Колумбии
Как сохранить капусту до весны: советы опытного биолога
Карликовый бегемот из Таиланда назвал победителя выборов в США
Вздулся ламинат: что делать и как спасти напольное покрытие
Mazda 3 2024: чем удивляет новая версия на российском рынке
Кому не стоит пить протеин? Ответила тренер
Турбо против атмосферы: почему турбированные двигатели – это будущее
Риски лизинга жилья: эксперты предупреждают о подводных камнях
Перец, фаршированный творогом и овощами: получается не менее вкусно, чем с мясом и рисом

Выяснилась стоимость квартиры Аркадия Укупника в Юрмале

1:26
Недвижимость

Квартира российского артиста Аркадия Укупника расположена в элитном жилом комплексе Marienbādes Nams в Юрмале. О ней певец говорит как о своём втором доме, пишет EADaily.

Выяснилась стоимость квартиры Аркадия Укупника в Юрмале
Фото: commons.wikimedia.org by Olgerts V, CC BY-SA 4.0

Стоимость жилья в этом комплексе составляет от 400 тысяч евро до 650 тысяч евро за квартиры площадью от 100 до 190 квадратных метров. Цена зависит от площади и уровня ремонта. Известно, что всего в 11-этажном доме 32 квартиры. Он был построен в 2003 году и располагается в "дюнной зоне".

В сентябре 2022 года, как сообщалось ранее, Укупник не подтвердил слухи о продаже своей квартиры в Юрмале. Он отметил, что был там в прошлом году и надеялся вернуться туда.

По словам артиста, продать что-либо в нынешние времена сложно и в Москве, и за рубежом. Укупник напомнил, что пока он живёт и работает в Москве, и не думает о том, что готовит для него завтрашний день. Он подчеркнул тогда, что является человеком, который живёт сегодняшним днём.

Летом 2024 года автомобиль Укупника видели возле одного из супермаркетов в Юрмале. Артист тогда занял сразу три парковочных места для инвалидов, что вызвало бурную критику в социальных сетях.

Уточнения

Ю́рмала (латыш.  — буквально «взморье») — город в Латвии, крупнейший курорт на берегу Рижского залива.

Арка́дий Семёнович Уку́пник (род. 18 февраля 1953, Каменец-Подольский, Каменец-Подольская область) — советский и российский композитор, музыкант, певец, актёр, продюсер группы «Кар-Мэн». 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чем закислить землю под голубикой: доступные каждому дачнику средства
Садоводство, цветоводство
Чем закислить землю под голубикой: доступные каждому дачнику средства Аудио 
Стоит ли восстанавливать шипы на зимних шинах: мнение эксперта
Авто
Стоит ли восстанавливать шипы на зимних шинах: мнение эксперта Аудио 
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
В США отреагировали на появление у ВВС Китая новых истребителей Петр Ермилин День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, наращивая мягкую силу Любовь Степушова
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
Последние материалы
Археологи нашли кость древней птицы убийцы в Колумбии
Как сохранить капусту до весны: советы опытного биолога
Карликовый бегемот из Таиланда назвал победителя выборов в США
Вздулся ламинат: что делать и как спасти напольное покрытие
Mazda 3 2024: чем удивляет новая версия на российском рынке
Кому не стоит пить протеин? Ответила тренер
Турбо против атмосферы: почему турбированные двигатели – это будущее
Риски лизинга жилья: эксперты предупреждают о подводных камнях
Перец, фаршированный творогом и овощами: получается не менее вкусно, чем с мясом и рисом
Акула оторвала ногу сёрфингисту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.