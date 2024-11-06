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Вздулся ламинат: что делать и как спасти напольное покрытие

1:38
Недвижимость

Определите причину

Вздутие в ламинате может возникнуть из-за воздействия влаги. Важно определить источник влаги, такой как утечка или разлив, и устранить его, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

Вздулся ламинат: что делать и как спасти напольное покрытие
Фото: commons.wikimedia.org by Breather, CC0

Просушите участок

Начните с подсушивания пораженного участка. Используйте чистую ткань или полотенце, чтобы впитать лишнюю влагу. Вы также можете использовать вентилятор или открытые окна, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и облегчить сушку.

Удалите стоячую воду

Если на ламинате есть стоячая вода, аккуратно удалите ее шваброй или губкой. Избегайте трения или чрезмерного давления, так как это может привести к дальнейшему повреждению.

Дайте время для высыхания

Дайте ламинату достаточно времени для полного высыхания. Это может занять несколько дней, в зависимости от уровня влажности в помещении.

Устранение серьезных повреждений

Если вздутие привело к серьезным повреждениям ламината, таким как деформация, возможно, вам придется рассмотреть возможность замены поврежденных деталей. Проконсультируйтесь с профессионалом или следуйте рекомендациям производителя для правильной процедуры замены.

Предотвращение будущих повреждений

Чтобы предотвратить вздутие в будущем, примите меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного воздействия влаги. Своевременно убирайте разливы, используйте коврики в местах, подверженных брызгам воды, и обеспечьте надлежащую вентиляцию в помещениях с высоким уровнем влажности.

Уточнения

Ламинированное напольное покрытие или кратко «ламинат» (от англ. Laminate «ламинат» от лат. lamina — «пластинка») — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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