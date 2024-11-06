Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учеными найден простой мозговой рефлекс, контролирующий чувство голода
Как избежать заражения урожая: проверенные способы дезинфекции хранилищ
Новый этап развития SsangYong в России: корейские кроссоверы KGM Actyon появятся в продаже в 2025 году
Это упражнение поможет снять напряжение с шеи
Почему общественники требуют от ФАС ограничить распродажи на маркетплейсах
Натуральное решение для раздражённой кожи: маска с овсянкой и йогуртом
Названы самые популярные блюда, которые чаще всего заказывают жители российских городов
Новая звезда сети — японец, который притворяется мусором
Роспотребнадзор запросил у Турции данные по вирусу на курортах

Сделайте старый дом современным: пришло время преображения

1:49
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Освежите краску

Нанесите на внешний вид дома новый слой краски в современных и привлекательных цветах. Выберите цветовую гамму, которая дополнит стиль, которого вы хотите достичь.

Сделайте старый дом современным: пришло время преображения
Фото: flickr.com by Timo Newton-Syms, CC BY-SA 2.0

Обновите вход

Замените входную дверь на современный дизайн, отражающий желаемую эстетику. Подумайте о добавлении современных осветительных приборов и обновлении дверной фурнитуры.

Обновление окон

Замените старые окна на новые, энергоэффективные модели с гладкими рамами. Выбирайте большие окна или рассмотрите возможность добавления большего количества окон, чтобы обеспечить больше естественного света.

Улучшите ландшафтный дизайн

Улучшите привлекательность дома, обновив ландшафтный дизайн. Подстригите разросшиеся кусты или деревья, посадите свежие цветы и добавьте современные элементы, такие как чистые дорожки или стильные зоны отдыха на открытом воздухе.

Модернизация освещения

Замените устаревшие светильники на современные и энергоэффективные варианты. Подумайте о добавлении встраиваемого освещения или установке подвесных светильников, чтобы создать более современную атмосферу.

Обновите напольное покрытие

Замените изношенные ковры или устаревшее напольное покрытие более современными вариантами, такими как твердая древесина, ламинат или плитка.
Выбирайте материалы и цвета, которые соответствуют современному виду, которого вы хотите достичь.

Обновите кухню и ванную комнату

Эти зоны имеют важное значение для современного образа. Подумайте о том, чтобы обновить столешницы, шкафы и светильники в соответствии с более современными стилями.

 

Уточнения

Дом — место жительства, жилище (жилой дом); также любое здание или комплекс зданий.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
От холода до гололёда: лучшие шины с шипами для любых дорог
Авто
От холода до гололёда: лучшие шины с шипами для любых дорог Аудио 
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств
Садоводство, цветоводство
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств Аудио 
Как коты влияют на благополучие в доме: цвета, которые привлекают удачу
Домашние животные
Как коты влияют на благополучие в доме: цвета, которые привлекают удачу Аудио 
Популярное
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все

Чтобы тыквы хранились всю зиму, важно соблюдать несколько ключевых условий.

Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
В США отреагировали на появление у ВВС Китая новых истребителей Петр Ермилин День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, наращивая мягкую силу Любовь Степушова
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
Последние материалы
Нервное истощение: на что обратить внимание в первую очередь
ВМС США прикрепили камеры к дельфинам, чтобы узнать их секреты
Простой способ вернуть потускневшим пластиковым обтекателям фар первоначальный вид
Экспорт российского угля падает: ключевые покупатели снижают объёмы закупок
Как использовать отходы от грибов для улучшения почвы: секреты успешных огородников
Запечённые палочки из моркови: ароматная осенняя закуска, подаётся с чесночно-йогуртовым соусом
Всё, что нужно знать о масле ши: секреты правильного применения для здоровья кожи
Бесплатную энергию начнут получать из упаковки и ветра
Новый тренд: туризм в сельской глубинке Северного Кавказа
Хайди Клум снялась в рекламной кампании с дочерью и 80-летней мамой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.