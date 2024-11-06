Сделайте старый дом современным: пришло время преображения

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Освежите краску

Нанесите на внешний вид дома новый слой краски в современных и привлекательных цветах. Выберите цветовую гамму, которая дополнит стиль, которого вы хотите достичь.

Фото: flickr.com by Timo Newton-Syms, CC BY-SA 2.0

Обновите вход

Замените входную дверь на современный дизайн, отражающий желаемую эстетику. Подумайте о добавлении современных осветительных приборов и обновлении дверной фурнитуры.

Обновление окон

Замените старые окна на новые, энергоэффективные модели с гладкими рамами. Выбирайте большие окна или рассмотрите возможность добавления большего количества окон, чтобы обеспечить больше естественного света.

Улучшите ландшафтный дизайн

Улучшите привлекательность дома, обновив ландшафтный дизайн. Подстригите разросшиеся кусты или деревья, посадите свежие цветы и добавьте современные элементы, такие как чистые дорожки или стильные зоны отдыха на открытом воздухе.

Модернизация освещения

Замените устаревшие светильники на современные и энергоэффективные варианты. Подумайте о добавлении встраиваемого освещения или установке подвесных светильников, чтобы создать более современную атмосферу.

Обновите напольное покрытие

Замените изношенные ковры или устаревшее напольное покрытие более современными вариантами, такими как твердая древесина, ламинат или плитка.

Выбирайте материалы и цвета, которые соответствуют современному виду, которого вы хотите достичь.

Обновите кухню и ванную комнату

Эти зоны имеют важное значение для современного образа. Подумайте о том, чтобы обновить столешницы, шкафы и светильники в соответствии с более современными стилями.

Уточнения

Дом — место жительства, жилище (жилой дом); также любое здание или комплекс зданий.





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