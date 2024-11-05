Россияне резко заинтересовались покупкой одного вида квартир

В то же время интерес к однокомнатным квартирам, студиям и многокомнатным вариантам снизился: доля спроса на "однушки" и студии уменьшилась с 41 до 36 процентов, а на квартиры с несколькими комнатами — с 29 до 24 процентов.
Отмечается, что при этом доля покупателей, выбирающих "трешки", осталась на уровне 12 процентов и не претерпела изменений.
Как считает директор комбината Денис Жалин, если ключевая процентная ставка вновь поднимется, это может привести к увеличению числа покупателей на рынке новостроек. Люди будут стремиться защитить свои накопления, инвестируя в недвижимость, передают "Известия".
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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