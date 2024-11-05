Выдачи ипотеки в России в октябре снизились на 60%

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В октябре этого года объемы кредитования на жилье в России резко сократились, уменьшившись примерно на 60% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года и на 25% относительно сентября.

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Эксперты отмечают, что объёмы ипотечных сделок на рынке в октябре достигли тех же 280 миллиардов рублей, что на 25% меньше по сравнению с сентябрем и на 60% по сравнению с октябрем прошлого года. В целом, за 10 месяцев текущего года жители России оформили ипотечные кредиты на сумму порядка 4,2 триллиона рублей, сообщает РИА Новости.

На фоне высоких рыночных ставок львиная доля сделок заключается с использованием государственной поддержки. Однако с отменой массовой льготной ипотеки и постоянными изменениями условий оставшихся программ, доля таких сделок постепенно снижается с начала года.

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