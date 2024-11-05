В октябре российские застройщики вывели на рынок 4,8 млн кв. м. жилья

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В октябре 2024 года российские девелоперы предложили на рынке 4,8 миллиона квадратных метров жилой площади, что на 14 процентов превысило сентябрьские показатели.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Таким образом, общий объем строящегося жилья в России вырос на один процент и достиг 119 миллионов квадратных метров — это рекорд за все время наблюдений. Этот рост продолжается уже девятый месяц подряд, отметили эксперты.

При этом две трети всех запланированных проектов должны быть завершены к 2026-2027 годам. По итогам октября Южный округ Москвы стал лидером по снижению цен на первичное жилье. Второе место занял Северный округ (САО) со снижением цен на один процент, до 438,7 тысячи рублей за квадратный метр, передает "Дом.РФ".

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