Эксперт Анисимов спрогнозировал спад цен на аренду жилья

В настоящее время на рынке аренды жилья наблюдается умеренное снижение цен, которое, по прогнозам эксперта по аренде из агентства недвижимости «Этажи» Владислава Анисимова, продолжится и зимой.
Специалист указывает, что уменьшение цен на аренду жилья стало заметным с середины октября 2024 года. Это связано с тем, что после сентября спрос на аренду традиционно снижается в результате завершения сезона.
По информации эксперта, уровень спроса упал примерно на 20-40% по сравнению с августом и сентябрем. Из-за того, что интерес арендаторов снизился, владельцы жилья вынуждены снижать цены, чтобы ускорить процесс аренды квартир.
С наступлением зимы цены могут уменьшиться еще на 2-5 процентов, однако это снижение будет незначительным, отметил Анисимов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.