Эксперт Анисимов спрогнозировал спад цен на аренду жилья

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В настоящее время на рынке аренды жилья наблюдается умеренное снижение цен, которое, по прогнозам эксперта по аренде из агентства недвижимости «Этажи» Владислава Анисимова, продолжится и зимой.

Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

Специалист указывает, что уменьшение цен на аренду жилья стало заметным с середины октября 2024 года. Это связано с тем, что после сентября спрос на аренду традиционно снижается в результате завершения сезона.

По информации эксперта, уровень спроса упал примерно на 20-40% по сравнению с августом и сентябрем. Из-за того, что интерес арендаторов снизился, владельцы жилья вынуждены снижать цены, чтобы ускорить процесс аренды квартир.

С наступлением зимы цены могут уменьшиться еще на 2-5 процентов, однако это снижение будет незначительным, отметил Анисимов.

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