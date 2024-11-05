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Ценам на один тип жилья предрекли падение

1:08
Недвижимость

К завершению 2024 года ожидается, что цены на вторичные квартиры в России снизятся примерно на 10 процентов. Такой прогноз озвучил президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков", профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

Ценам на один тип жилья предрекли падение
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Фактором, влияющим на снижение цен, стало завершение программы льготного ипотечного кредитования и повышение ключевой процентной ставки. На вторичном рынке недвижимости пока не наблюдается снижения цен, поскольку владельцы жилья рассчитывали на рост спроса и не спешили с корректировкой цен.

Основная причина заключается в том, что многим россиянам недоступна покупка нового жилья без оформления кредита. Даже тем, кто уже владеет одной квартирой, для приобретения следующей потребуется взять ипотеку на разницу в стоимости. По мнению Кулакова, ближе к Новому году владельцы недвижимости осознают, что высоких объемов спроса не ожидается, и начнут пересматривать свои ценовые предложения, передает агентство "Прайм".

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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