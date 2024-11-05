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Стало известно, сколько россиян готовы строить дом самостоятельно

1:35
Недвижимость

В новом исследовании, проведённом "Торговой Сетью ТЕХНОНИКОЛЬ", было установлено, что 62% россиян рассматривают возможность приобретения готового дома или обращения к подрядчикам для его строительства. В то же время 38% опрошенных предпочитают строить дом своими силами.

Стало известно, сколько россиян готовы строить дом самостоятельно
Фото: Pix4free is licensed under Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported

Исследование также показало, что почти половина респондентов (45%) рассчитывают уложиться в бюджет до 5 миллионов рублей на строительство. 28% рассматривают бюджет до 15 миллионов рублей, а 27% — до 8 миллионов.

Что касается площади будущего дома, то 42% опрошенных предпочитают дома размером до 200 квадратных метров, 32% хотят построить дом менее 100 квадратных метров, а 26% — более 200, сообщает Газета.Ru.

Также было установлено, что 62% россиян планируют закупать строительные материалы самостоятельно, в то время как 38% готовы доверить эту задачу подрядным организациям.

Как отметил Анатолий Нестеров, генеральный директор "Торговой Сети ТЕХНОНИКОЛЬ", сегодня чаще всего даже при наличии подрядчика клиенты стараются закупать строительные материалы сами. Это объясняется тем, что закупка стройматериалов стала намного проще. Для этого клиенты пользуются сервисами для расчёта необходимого количества товаров, а также получают консультации по подбору и другим вопросам, добавил эксперт.

Уточнения

Дом — место жительства, жилище (жилой дом); также любое здание или комплекс зданий.

Индивидуа́льное жили́щное строи́тельство (ИЖС) — форма обеспечения граждан жилищем путём строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан или за их счёт (СП 30-102-99). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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