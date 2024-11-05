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Продажа огромного поместья в Коннектикуте принесла Ричарду Гиру почти 11 млн долларов

0:59
Недвижимость

Американский актёр Ричард Гир осуществил продажу своего поместья в штате Коннектикут за 10,75 миллиона долларов. Два года назад он и его жена, испанская публицистка Алехандра Сильва, купили эту недвижимость у музыканта Пола Саймона и его супруги Эди Брикелл за 10,8 миллиона долларов, пишет EADaily.

Продажа огромного поместья в Коннектикуте принесла Ричарду Гиру почти 11 млн долларов
Фото: commons.wikimedia.org by Arielaortizb, CC BY-SA 3.0

На территории поместья находятся два дома: главный дом, построенный в 1938 году и вмещающий пять спален, и коттедж с тремя спальнями. Также там есть патио, бассейн, многолетние сады, лесные тропы, ручей, естественный пруд и водопад.

Гир решил продать поместье, чтобы переехать в Испанию. До этого он владел домом в анклаве Паунд-Ридж в штате Нью-Йорк, который продал в мае 2022 года за 28 миллионов долларов.

Уточнения

Ри́чард Ти́ффани Гир (англ. Richard Tiffany Gere; род. 31 августа 1949) — американский актёр. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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