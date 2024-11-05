Как замаскировать царапины и сколы на деревянной мебели: проверенное средство

Чтобы замаскировать царапины на деревянной мебели, вам поможет использование воска. Для этого нужно выбрать мягкий мебельный воск, который идеально подойдет по цвету для ремонта любых трещин в древесине.
Если вам нужно отремонтировать сколотую столешницу, растопите воск и нанесите его на область мебели с помощью шпателя. После чего он должен высохнуть. Далее следует отполировать поверхность деревянной мебели.
Машинное масло подходит для удаления царапин на мебели с темным покрытием. Нанесите использованное машинное масло на царапину с помощью ватного диска или тампона и подождите 15 минут, чтобы масло впиталось. После этого протрите поврежденный участок тряпкой, чтобы удалить излишки машинного масла с поверхности мебели.
Для борьбы со сколами лучшим выбором станет специальная шпаклевка по дереву. Многие производители выпускают шпатлевку на водной и полиэфирной основе. Это средство обычно наносят с помощью шпателя. После высыхания шпаклевка незаметна и полностью имитирует текстуру древесины.
Для нанесения используйте мягкий пластиковый или резиновый шпатель. После высыхания поверхность шлифуется мелкой наждачной бумагой и войлоком, а также покрывается лаком.
Вы также можете использовать маркер для мебели или подкраску мебели, чтобы заполнить мелкие царапины на поверхности.
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
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