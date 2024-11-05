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Как замаскировать царапины и сколы на деревянной мебели: проверенное средство

1:35
Недвижимость

Как избавиться от царапин на деревянной мебели

Чтобы замаскировать царапины на деревянной мебели, вам поможет использование воска. Для этого нужно выбрать мягкий мебельный воск, который идеально подойдет по цвету для ремонта любых трещин в древесине.

Как замаскировать царапины и сколы на деревянной мебели: проверенное средство
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Если вам нужно отремонтировать сколотую столешницу, растопите воск и нанесите его на область мебели с помощью шпателя. После чего он должен высохнуть. Далее следует отполировать поверхность деревянной мебели.

Машинное масло подходит для удаления царапин на мебели с темным покрытием. Нанесите использованное машинное масло на царапину с помощью ватного диска или тампона и подождите 15 минут, чтобы масло впиталось. После этого протрите поврежденный участок тряпкой, чтобы удалить излишки машинного масла с поверхности мебели.

Для борьбы со сколами лучшим выбором станет специальная шпаклевка по дереву. Многие производители выпускают шпатлевку на водной и полиэфирной основе. Это средство обычно наносят с помощью шпателя. После высыхания шпаклевка незаметна и полностью имитирует текстуру древесины.

Для нанесения используйте мягкий пластиковый или резиновый шпатель. После высыхания поверхность шлифуется мелкой наждачной бумагой и войлоком, а также покрывается лаком.

Вы также можете использовать маркер для мебели или подкраску мебели, чтобы заполнить мелкие царапины на поверхности.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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