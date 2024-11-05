Как правильно чистить перьевые подушки: советы профессионалов

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Как правильно чистить перьевые подушки

Для очистки ознакомьтесь с инструкциями производителя по уходу. На этикетке должен быть указан предпочтительный способ стирки и температура воды.

Фото: Flickr by Liz Lawley, CC BY-SA 2.0

Сначала снимите наволочку и осмотрите подушку на предмет повреждений, сильных пятен и потертостей. Если на вашей подушке есть дырки, лучше всего заменить ее на новую.

Стирать следует сразу две подушки, чтобы правильно заполнить барабан стиральной машины. Положите подушки вертикально. Это поможет защитить их от повреждений во время стирки.

Вы также можете использовать деликатный цикл стирки, чтобы не повредить ткань и наполнитель. Для стирки используйте мягкий стиральный порошок. Например, гель с низким пенообразованием или средства, разработанные специально для чистки пуха и пера. При стирке налейте небольшое количество моющего средства, чтобы избежать разводов на ткани.

Для очищения лучше всего подойдет холодная или слегка теплая вода. Горячая вода может повредить перья. Если после стирки вы видите остатки мыла или влаги, выберите дополнительный цикл полоскания и отжима.

Как правильно сушить перьевые подушки

После стирки очень важно правильно просушить подушки. Некоторые подушки можно сушить в стиральной машине. Чтобы удалить лишнюю влагу, используйте махровые полотенца.

При сушке используйте специальные шарики для разбивания комочков в наполнителе. После высыхания проверьте подушки на наличие неприятных запахов или комочков пера. Если подушка не полностью высохла, повесьте ее на улицу для просушки.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.



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