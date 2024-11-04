Как выбрать диван для гостиной: полезные советы

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Как выбрать диван для гостиной

Выбор формы и размера дивана зависит от того, просторна ли ваша гостиная. Если помещение большое, можно выбрать разные формы, расположение и размеры мебели. Например, вы можете выбрать Г-образный диван для своей гостиной. Он хорош для большой семьи или компании гостей.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, PDM

Диваны круглой формы обеспечивают достаточно места для сидения. Для маленькой гостиной лучше всего рассмотреть компактные варианты мебели.

Так как диван будет в центре внимания, важно подобрать цвет и форму, которые будут подходить к декору вашей гостиной. Стильная, яркая мебель хорошо дополнит небольшое пространство.

Как выбрать материал для дивана

Важно выбрать не только красивый, но и практичный материал для мягкой мебели. Например, белые замшевые диваны не очень практичны. На таком материале может остаться шерсть животных. На мебели светлых тонов видны все потертости и даже небольшие разводы.

Поэтому для дома с животными или детьми лучше всего выбирать диван темного цвета и прочного материала с длительным сроком службы. Например, подойдет кожа.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.





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