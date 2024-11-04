Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: специалисты назвали эффективные способы

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Если холодильник новый, он может пахнуть пластиком или резиной. Поэтому перед подключением оборудования к сети необходимо промыть его влажной тряпкой с добавлением столового уксуса, нашатырного спирта или лимонного сока.

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После чистки холодильник полностью высохнет и запах исчезнет, тогда можно приступать к использованию оборудования и включать его в розетку.



Если запах связан с едой, а не с новизной холодильника, лучше всего использовать пищевую соду. Дело в том, что пищевая сода является эффективным натуральным моющим средством и отличным абсорбентом, поглощающим запахи.

Для этого нужно прополоскать внутреннюю часть холодильника содовым раствором и насухо протереть все поверхности. Затем насыпьте в миску немного пищевой соды и оставьте ее на полках. Меняйте каждый месяц. Пищевая сода впитает в себя все пищевые запахи в холодильнике.

Также можно использовать нашатырный спирт для очищения. Этот продукт избавляет от любых неприятных запахов. Для начала приготовьте раствор. Для этого нужно смешать две столовые ложки нашатырного спирта в литре горячей воды и протереть этим внутреннюю часть холодильника.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.



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