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Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: специалисты назвали эффективные способы

1:23
Недвижимость

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Если холодильник новый, он может пахнуть пластиком или резиной. Поэтому перед подключением оборудования к сети необходимо промыть его влажной тряпкой с добавлением столового уксуса, нашатырного спирта или лимонного сока.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: специалисты назвали эффективные способы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

После чистки холодильник полностью высохнет и запах исчезнет, тогда можно приступать к использованию оборудования и включать его в розетку.
 
Если запах связан с едой, а не с новизной холодильника, лучше всего использовать пищевую соду. Дело в том, что пищевая сода является эффективным натуральным моющим средством и отличным абсорбентом, поглощающим запахи.

Для этого нужно прополоскать внутреннюю часть холодильника содовым раствором и насухо протереть все поверхности. Затем насыпьте в миску немного пищевой соды и оставьте ее на полках. Меняйте каждый месяц. Пищевая сода впитает в себя все пищевые запахи в холодильнике.

Также можно использовать нашатырный спирт для очищения. Этот продукт избавляет от любых неприятных запахов. Для начала приготовьте раствор. Для этого нужно смешать две столовые ложки нашатырного спирта в литре горячей воды и протереть этим внутреннюю часть холодильника.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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