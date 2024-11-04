На сумму переплаты по ипотеке тюменцы могут приобрести ещё пять квартир

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аналитики подсчитали, сколько процентов от суммы ипотеки тюменцы переплачивают. Результат впечатляет: от 40 до 50 миллионов! На эту сумму можно приобрести два роскошных автомобиля или даже отправиться в космическое путешествие.

Фото: fotoart.org.ua by Вся Правда, CC BY-SA 3.0

По данным издания nashgorod.ru, средняя стоимость квартиры в городе составляет 8,5 миллионов рублей. Процентная ставка по ипотеке — 26%. Если взять квартиру со средней стоимостью и внести первоначальный взнос в размере 1,5 миллиона, за 30 лет тюменцы выплатят более 47,5 миллионов рублей в виде процентов по кредиту.

На эти деньги можно было бы купить пивоваренный завод, два дорогих автомобиля, пять золотых слитков, ещё пять квартир и 220 последних моделей iPhone. Или же отправиться в космическое путешествие на собственном космическом корабле. Этот вариант самый дорогой, так как прибыль от инвестиций будет минимальной.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит.



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