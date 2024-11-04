Экономист Сироткин рассказал, есть ли сегодня смысл копить деньги на ремонт

Вложения в ремонт могут быть более выгодными, чем накопление средств для этих целей, считает старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин. Он объясняет это тем, что из-за инфляции цены на стройматериалы могут возрасти в ближайшие два-три месяца, и накопление средств на накопительном счёте для дополнительного заработка на ремонт станет менее выгодным.

Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under public domain

В качестве примера Сироткин приводит ситуацию, когда человек копит на один ремонт, а фактически выполненные работы могут оказаться гораздо меньше по объёму, чем планировалось изначально. Это связано с постоянным ростом стоимости строительных материалов и услуг ремонтных компаний, уточняет Газета.Ru.

Экономист также отмечает, что открытие накопительного счёта для дополнительного заработка на ремонт может быть менее выгодным, так как инфляция и рост цен на стройматериалы приводят к постоянному увеличению стоимости товаров. В результате, к концу срока накопительного счёта накопленная сумма может оказаться недостаточной для проведения качественного ремонта.

Вместо того чтобы копить на ремонт, Сироткин рекомендует сразу инвестировать средства в ремонтные работы, чтобы избежать потери денег из-за инфляции и роста цен на стройматериалы. Таким образом, вложения в ремонт могут оказаться более выгодными, так как позволяют использовать средства сразу и избежать потерь из-за инфляции.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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