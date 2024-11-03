В России благоустроили более пяти тысяч дворовых территорий

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С начала 2024 года в российских регионах было благоустроено более 5 тысяч дворовых территорий. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что также возрастает участие граждан в улучшении своих населенных пунктов.

Фото: flickr.com by Bert Kaufmann, CC BY 2.0

По словам Хуснуллина, в текущем году завершается реализация национального проекта "Жилье и городская среда", однако программа по благоустройству продолжится в рамках нового нацпроекта под названием "Инфраструктура для жизни". В этом проекте будет решаться одна из задач, озвученных президентом в указе о национальных целях развития страны — привести в порядок как минимум 30 тысяч общественных пространств.

Кроме того, он отметил, что уровень вовлеченности россиян в развитие своих населенных мест с каждым годом увеличивается. В этом году около 24,8 миллиона человек принимали участие в вопросах благоустройства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.