Россиянам раскрыли новую уловку недобросовестных арендодателей

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последнее время наблюдается тенденция, когда некоторые владельцы квартир прибегают к услугам фиктивных посредников, чтобы извлечь прибыль из аренды. Арендаторы, снявшие жилье, платят комиссию, залог и первый месяц аренды. В течение нескольких дней после заселения собственник начинает предъявлять необоснованные претензии, а также устраивает неожиданные проверки.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Вскоре арендодатель может объявить о выселении жильцов, утверждая, что те испортили его имущество, включая мебель и технику. Когда арендатор обращается за помощью к риелтору, тот игнорирует звонки и сообщения. В итоге человек оказывается без средств и жилья, поделилась своим опытом Тишнева, передают "Аргументы и факты".

Бороться с злоумышленниками среди арендодателей можно, если правильно составить договор аренды.

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