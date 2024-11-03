Россиянам раскрыли новую уловку недобросовестных арендодателей

В последнее время наблюдается тенденция, когда некоторые владельцы квартир прибегают к услугам фиктивных посредников, чтобы извлечь прибыль из аренды. Арендаторы, снявшие жилье, платят комиссию, залог и первый месяц аренды. В течение нескольких дней после заселения собственник начинает предъявлять необоснованные претензии, а также устраивает неожиданные проверки.
Вскоре арендодатель может объявить о выселении жильцов, утверждая, что те испортили его имущество, включая мебель и технику. Когда арендатор обращается за помощью к риелтору, тот игнорирует звонки и сообщения. В итоге человек оказывается без средств и жилья, поделилась своим опытом Тишнева, передают "Аргументы и факты".
Бороться с злоумышленниками среди арендодателей можно, если правильно составить договор аренды.
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Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".