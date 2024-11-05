Преображаем сердце квартиры: советы по зонированию и освещению гостиной

Гостиная — центральное место в каждой квартире, и её оформление требует особого внимания. Чтобы создать гармоничное пространство, необходимо учитывать определённые аспекты.
В небольших комнатах (12-18 кв.м) выделите обеденную и зону отдыха. Используйте ширмы или полки для разделения этих зон.
Установите разные источники света. Комбинируйте люстры, бра и настольные лампы для комфортной и уютной атмосферы.
Выбирайте нейтральные тона и добавляйте яркие акценты. Синий и зелёный создают спокойствие, а бежевый и серый обязательно должны быть разбавлены яркими элементами.
Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.
Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.
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