Преображаем сердце квартиры: советы по зонированию и освещению гостиной

0:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Гостиная — центральное место в каждой квартире, и её оформление требует особого внимания. Чтобы создать гармоничное пространство, необходимо учитывать определённые аспекты.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Зонирование

В небольших комнатах (12-18 кв.м) выделите обеденную и зону отдыха. Используйте ширмы или полки для разделения этих зон.

Освещение

Установите разные источники света. Комбинируйте люстры, бра и настольные лампы для комфортной и уютной атмосферы.

Цветовая палитра

Выбирайте нейтральные тона и добавляйте яркие акценты. Синий и зелёный создают спокойствие, а бежевый и серый обязательно должны быть разбавлены яркими элементами.

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.



Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.



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