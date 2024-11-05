Как сделать ваш балкон идеальным местом для отдыха

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Открытый балкон — это идеальное место для наслаждения пейзажами и отдыха. Чтобы сделать его по-настоящему комфортным, необходимо правильно его обустроить.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Первым шагом в создании уютного уголка станет организация места для отдыха. Это может быть небольшое кресло, дополненное компактным столиком, где можно насладиться чашечкой чая или почитать любимую книгу.

Зелёные растения способны оживить любое пространство и добавить ему уюта. Расположите цветы на полках или столах, а также используйте подвесные конструкции, чтобы освободить место.

Кроме мебели и растений, важно добавить приятные мелочи, которые сделают балкон ещё более комфортным. Например, плед и подушка сделают кресло уютней, а свечи или фонари создадут необычную атмосферу.

Уточнения

Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.