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Пошаговое руководство по ремонту с ограниченным бюджетом

1:18
Недвижимость » Ремонт

Ремонт с ограниченным бюджетом вполне возможен, если правильно распланировать затраты и использовать креативные подходы.

Пошаговое руководство по ремонту с ограниченным бюджетом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Вначале стоит составить список необходимых материалов и инструментов. Оцените объём работ: требуется ли простой ремонт стен и потолков или полная перепланировка помещения.

Затем определите, какие материалы вам нужны в первую очередь, и выясните, где можно сэкономить. Например, вместо дорогих обоев стоит рассмотреть более доступные флизелиновые или виниловые варианты.

Не забудьте про инструменты — ищите электрические и ручные инструменты по выгодным ценам. Открывайте разные веб-сайты для поиска лучших предложений на строительные материалы и оборудование.

Выполняя ремонт своими руками, вы сможете значительно сэкономить. Научитесь делать некоторые работы самостоятельно, а для более сложных задач лучше пригласить профессионала — например, если потребуется монтаж электрики или установка сантехники.

Также можно сэкономить, используя старые материалы, которые можно обновить. Простая замена мебельных ручек, фурнитуры на дверях или перекраска кухонных шкафов может значительно изменить внешний вид помещения.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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