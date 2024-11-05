Безопасно и стильно: выбираем натяжной потолок для детской комнаты

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

С каждым годом натяжные потолки становятся всё более популярными, и родители задумываются об их установке в детских комнатах.

Фото: flickr.com by tec_estromberg, CC BY 2.0

На рынке по-прежнему можно встретить продукцию недобросовестных производителей. Поэтому важно не гнаться за дешевизной, проверять сертификаты и обращаться к проверенным компаниям.

Если натяжные потолки уже установлены в других помещениях квартиры, то нет оснований опасаться их установки в детской, поскольку воздух в квартире в целом остаётся одинаковым.

Важно помнить, что в процессе монтажа потолков может выделяться некоторое количество вредных веществ. Поэтому, во время установки лучше выйти на улицу или провести время у бабушки.

При выборе натяжного потолка для детской комнаты следует учитывать, что его придётся менять по мере взросления ребенка. Оформление комнаты для первоклассника и подростка будет отличаться, поэтому лучше позволить разгуляться фантазии, но избегать слишком ярких цветов.

Уточнения

Натяжно́й потоло́к — конструкция из полотнища, закреплённая на металлическом (алюминиевом) или пластиковом профиле (багете) под основным потолком.



Детская комната — комната в квартире или в жилом доме, которая используется специально для удовлетворения потребностей детей в семейной жизни.



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