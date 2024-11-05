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От серости к уюту: дизайнерские решения для панельных квартир

1:04
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Панельные дома часто вызывают противоречивые чувства у городских жителей: с одной стороны, это доступное жильё, с другой — множество недостатков, таких как плохая планировка и низкое качество отделки. 

От серости к уюту: дизайнерские решения для панельных квартир
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, PDM

С помощью смекалки или профессиональных дизайнеров, владельцы квартир могут преобразовать своё жильё в стильное пространство. Существует два пути для этого.

Кардинальная перепланировка — сложный, но эффективный способ.

Декоративные изменения — более щадящий метод, включающий использование цветовой палитры и оригинальных дизайнерских решений.

Эффективные приёмы

1. Яркие торцевые стены в длинных комнатах для увеличения объёма.

2. Мебель, расставленная так, чтобы массивные элементы находились ближе к торцам, и использование зеркальных дверей для создания иллюзии пространства.

3. Зонирование с помощью подиумов или высоких стеллажей, которые отделяют рабочую зону от зоны отдыха.

Уточнения

Крупнопанельное домостроение — способ сборного строительства, заключающийся в использовании в качестве несущих и ограждающих конструкций панелей крупных габаритов.

Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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