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Как свет и текстура делают тёмный интерьер живым и интересным

1:21
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Интерьеры в тёмных тонах становятся отличным решением для тех, кто устал от классических белых и бежевых оттенков. Несмотря на скептицизм некоторых, связанный с возможной мрачностью такого выбора, тёмные цвета способны добавить уют.

Как свет и текстура делают тёмный интерьер живым и интересным
Фото: flickr.com by Geoff Sloan, CC BY 2.0

Первый секрет заключается в выборе не просто тёмных, а именно глубоких цветов, которые выгодно подчёркивают мебель и декор.

Глубокие оттенки варьируются от дымчато-розового до тёмно-синего, но для стен стоит обратить внимание на такие цвета, как насыщенный зелёный, бордовый или тёмно-серый. Яркие акценты в декоре помогут избежать излишней мрачности и создадут интересный контраст.

Тёмное дерево играет важную роль в таком интерьере. Предпочтение стоит отдать натуральным материалам, но также подойдут стилизованные под дерево изделия. Как винтажная, так и современная мебель в ретро-стиле отлично впишется в концепцию. 

Освещение в тёмном интерьере заслуживает особого внимания. Правильно подобранные источники света помогут акцентировать внимание на ключевых элементах дизайна. Подвесные и настенные светильники, а также мягкий свет от торшеров могут стать не только функциональными, но и декоративными элементами.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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