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Кухонное освещение: простые советы для удобства и красоты

1:19
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Кухня требует особого подхода к освещению, чтобы быть как эстетичной, так и функциональной. Это пространство используется не только для приготовления пищи, но и для общения с близкими во время застолья.

Кухонное освещение: простые советы для удобства и красоты
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Для выполнения различных кухонных задач необходимо учитывать разные источники света, чтобы правильно освещались определённые зоны. Хорошее освещение не только улучшает внешний вид интерьера, но и делает работу на кухне более комфортной.

Обычно основной источник света — потолочный светильник — равномерно рассеивает свет по комнате. Однако этого часто недостаточно, так как при работе за кухонным столом мы стоим спиной к этому источнику света, создавая тени на рабочей поверхности.

Таким образом, можно утверждать, что важнейшими источниками света на кухне являются точечные и направленные светильники. Они позволяют точно осветить те зоны, которые в этом нуждаются.

Уже на этапе проектирования кухни стоит продумать, где разместить светодиодные светильники или ленты. Основное внимание следует уделить рабочей поверхности — она является центром всей кухонной деятельности и требует качественного освещения для удобства в использовании.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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