Как недорого обновить балкон: 5 топовых идей

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Многие мечтают сделать ремонт на балконе, но часто откладывают эту затею из-за ограниченного бюджета. Однако недорогой и креативный подход может преобразить пространство до неузнаваемости.

Фото: Wikipedia by Shaun Dunphy, CC BY-SA 2.0

Первым шагом к обновлению может стать покраска стен в нестандартный цвет, если они ровные. Если же имеются неровности, стоит выбрать обои, которые не только освежат интерьер, но и скроют недостатки.

При ограниченных средствах важно выбирать бюджетные материалы. Например, пластиковые панели могут стать отличным вариантом для облицовки стен.

Не нужно спешить за новым декором. Старые предметы могут прекрасно украсить балкон: повесьте любимую картину или разместите небольшую статуэтку на столе или полке, чтобы добавить индивидуальности.

Зелёные растения — ещё один способ улучшить атмосферу. Они придадут пространству уют и сделают его более живым.

Если нет возможности купить новое напольное покрытие, можно использовать старый ковёр или остатки линолеума, чтобы создать комфортное покрытие.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.