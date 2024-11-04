Небольшая кухня — большие возможности: практические советы по экономии места

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В условиях ограниченного пространства важно максимально эффективно использовать каждый квадратный сантиметр.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY-SA 2.0

Существует несколько простых и проверенных методов, которые помогут оптимизировать даже самую компактную кухню.

Например, вместо громоздких кухонных приборов лучше рассмотреть возможность покупки более компактных вариантов, таких как мини-духовка или мультиварка.

Эти устройства занимают значительно меньше места, но при этом отлично справляются с приготовлением пищи, как и их полноразмерные аналоги. Это же касается кофеварок и чайников — чем меньше, тем лучше.

Кроме того, стоит обратить внимание на многофункциональную мебель. Например, стол со складным механизмом и стулья, которые можно сложить и убрать в угол, когда они не нужны.

Наконец, не стоит заполнять кухню избыточными вещами и декором. Оставляйте на виду только самое необходимое, а остальное храните в шкафах или коробках.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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