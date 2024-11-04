Белый пластик — это скучно! Узнайте, как легко преобразить ваши окна

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Многие считают, что традиционные белые пластиковые рамки — это оптимальный и универсальный выбор для оформления окон. Однако, на самом деле, такой вариант не способен придать интерьеру оригинальность.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

В дизайнерском сообществе подчёркивают, что существует множество способов сделать окна более интересными. Один из советов заключается в том, чтобы обратить внимание на использование цветной плёнки с текстурой дерева, если бюджет ограничен.

Оклеив ею пластиковые рамы, можно добиться впечатляющего эффекта, который не оставит сомнений в качестве оформления.

Кроме того, стоит задуматься о замене стандартных белых ручек. Использование металлических моделей может существенно изменить общий вид окон и добавить в интерьер нотки элегантности.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.



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