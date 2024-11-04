Как создать летнюю атмосферу в доме даже зимой: советы по оформлению и декору

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

С помощью нескольких простых приёмов можно легко создать ощущение тепла и радости в интерьере квартиры.

Фото: flickr.com by Foto Miki, PDM

Для начала обратите внимание на летние аксессуары. Яркие шторы, постельное бельё с морскими мотивами или пледы с цветочными узорами помогут освежить интерьер. Добавьте вазу со свежими цветами и зелёными растениями — это придаст уют и сделает пространство более живым.

Создайте уголок для отдыха, где вы сможете расслабиться и насладиться атмосферой отпуска. В уголке комнаты поместите уютное кресло и компактный стол для утреннего чая.

Не забывайте и о кухне. Наполните стол фруктами, приготовьте свежий овощной салат или освежающий лимонад. Лёгкие блюда и напитки помогут ощутить вкус лета даже зимой.

Дополните атмосферу летней музыкой. Песни о пляже, отдыхе и путешествиях создадут настроение праздника и поднимут настроение.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды



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