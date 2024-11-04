Интерьер, который всегда остаётся чистым

0:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Едва ли кому-то нравится часто убираться, поэтому важно продумать оформление квартиры так, чтобы чистота сохранялась дольше. Есть несколько дизайнерских решений, которые помогут сократить частоту уборок.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Прежде всего, лучше избегать глянцевых и белых поверхностей, на которых остаются следы и пыль. Также не рекомендуется использовать мебель с нажимными механизмами — отпечатки пальцев на таких элементах всегда заметны.

Для ванной комнаты отличным вариантом станет крупная плитка, так как её удобно мыть и она легко очищается. А в других помещениях подойдут обои или моющаяся краска, которые сохранят аккуратный вид и не потребуют частого обновления.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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