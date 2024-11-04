Стильные шторы для гостиной: топ вариантов 2024 года

Каждая семья стремится создать уют и красоту в своём доме. Важно тщательно продумать стиль и интерьер, а одним из ключевых элементов в этом является текстильное оформление, в частности, выбор штор.
Стоит уделить внимание выбору цвета: спокойные розовые оттенки способствуют расслаблению, тогда как тёплые оранжевые тона способны поднять настроение.
Рекомендуется подбирать ткань для штор на один-два тона темнее или светлее цвета обоев, чтобы они гармонично выделялись, не сливаясь с остальными элементами.
При выборе материала лучше отдать предпочтение однотонным тканям или тканям с минимальным рисунком — крупные узоры или яркие орнаменты могут отвлекать и перегружать интерьер.
Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.
Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.
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