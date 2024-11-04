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Стильные шторы для гостиной: топ вариантов 2024 года

0:49
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Каждая семья стремится создать уют и красоту в своём доме. Важно тщательно продумать стиль и интерьер, а одним из ключевых элементов в этом является текстильное оформление, в частности, выбор штор.

Стильные шторы для гостиной: топ вариантов 2024 года
Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, CC BY-SA 2.0

Стоит уделить внимание выбору цвета: спокойные розовые оттенки способствуют расслаблению, тогда как тёплые оранжевые тона способны поднять настроение.

Рекомендуется подбирать ткань для штор на один-два тона темнее или светлее цвета обоев, чтобы они гармонично выделялись, не сливаясь с остальными элементами.

При выборе материала лучше отдать предпочтение однотонным тканям или тканям с минимальным рисунком — крупные узоры или яркие орнаменты могут отвлекать и перегружать интерьер.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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