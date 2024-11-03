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Как преобразить спальню без больших затрат: простые решения

Недвижимость » Дизайн и интерьер

Спальня — это пространство, где мы ищем покой и отдых, и её обстановка играет важную роль в создании уютной атмосферы. Иногда привычный интерьер приедается, но обновить спальню можно легко и без больших затрат.

Как преобразить спальню без больших затрат: простые решения
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Попробуйте начать с текстиля. Новые пододеяльники, наволочки и простыни освежат облик комнаты и придадут ей новый характер. Порой достаточно сменить расцветки постельного белья, чтобы настроение в спальне стало заметно приятнее.

Добавьте декоративные подушки — они бывают разных форм и цветов, и помогут создать яркий акцент, добавив уюта.

Изменения на окнах тоже могут преобразить комнату. Новые шторы или занавески придадут спальне свежий и непривычный вид, обновив её общую палитру.

Для завершения образа спальни можно украсить стены картинами или фотографиями, которые добавят комнате индивидуальности и оживят её. 

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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