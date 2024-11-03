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Плитка для кухни, ванной и коридора: на что обратить внимание

1:00
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Плитка — популярный материал для санузлов, кухонь и коридоров, и вариантов её исполнения существует множество. 

Плитка для кухни, ванной и коридора: на что обратить внимание
Фото: Own work by Downtowngal, PDM

Перед покупкой важно сначала выбрать стиль, который будет гармонировать с общим интерьером. Так, для классических помещений хорошо подойдут покрытия, которые напоминают текстуру дерева или камня.

Размер комнаты тоже имеет значение. Например, в небольших помещениях светлая плитка небольших размеров зрительно расширит пространство.

Практичность — ещё один значимый аспект. Важно, чтобы плитка легко очищалась, что особенно актуально для кухонных зон. Для пола рекомендуется антискользящая плитка, обеспечивающая безопасность.

Не бойтесь комбинировать различные виды плитки, чтобы создать уникальный и оригинальный интерьер. Следуя этим рекомендациям, можно выбрать плитку, которая идеально впишется в любое помещение.

Уточнения

Керамическая плитка или кафель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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