Как не переплатить за ремонт и не ошибиться с выбором цвета для интерьера

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Ремонт — процесс, который требует много сил и часто значительных финансовых вложений. Чтобы избежать лишних трат, многие хозяйки стараются заранее составить бюджет и продумать все детали.

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Есть простой метод, как сделать обновление интерьера более доступным. Один из приёмов, который поможет определиться с выбором цвета краски, — это создание цветовых образцов.

Для этого можно купить небольшую баночку краски желаемого оттенка и несколько листов ватмана. Покройте один лист одним слоем, другой — двумя, и разместите их на стене с помощью малярного скотча, чтобы оценить, как цвет будет выглядеть в интерьере.

Эту технику можно применить и для обоев: вы сможете увидеть, как они впишутся в общую атмосферу вашего пространства, прежде чем покупать.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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