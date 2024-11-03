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Как не переплатить за ремонт и не ошибиться с выбором цвета для интерьера

0:52
Недвижимость » Ремонт

Ремонт — процесс, который требует много сил и часто значительных финансовых вложений. Чтобы избежать лишних трат, многие хозяйки стараются заранее составить бюджет и продумать все детали.

Как не переплатить за ремонт и не ошибиться с выбором цвета для интерьера
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Есть простой метод, как сделать обновление интерьера более доступным. Один из приёмов, который поможет определиться с выбором цвета краски, — это создание цветовых образцов.

Для этого можно купить небольшую баночку краски желаемого оттенка и несколько листов ватмана. Покройте один лист одним слоем, другой — двумя, и разместите их на стене с помощью малярного скотча, чтобы оценить, как цвет будет выглядеть в интерьере.

Эту технику можно применить и для обоев: вы сможете увидеть, как они впишутся в общую атмосферу вашего пространства, прежде чем покупать.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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