Проверенный способ, как очистить швы между плиткой

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Соберите свои припасы

Возьмите небольшую щетку с жесткой щетиной, губку или тряпку, мягкое моющее средство или средство для чистки плитки, теплую воду и ведро.

Фото: Own work by Downtowngal, PDM

Приготовьте чистящий раствор

Смешайте в ведре небольшое количество мягкого моющего средства или средства для чистки плитки с теплой водой. Следуйте инструкциям на этикетке очистителя для правильного разбавления.

Намочите стыки

Окуните щетку в чистящий раствор и тщательно смочите швы плитки. Убедитесь, что раствор проникает в линии затирки.

Почистите швы

Используйте щетку, чтобы оттереть линии затирки. Слегка надавите, чтобы удалить грязь, пятна со стыков.

Промойте водой

После того, как вы почистите швы, промойте область чистой водой. Вы можете использовать губку или тряпку, смоченную в воде, чтобы стереть чистящий раствор и любую разрыхленную грязь.

Просушите стыки

После используйте сухую ткань или полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу из швов плитки. Обеспечение сухости швов помогает предотвратить рост плесени или грибка.

Профилактика

Чтобы поддерживать чистоту межплиточных швов, нужны профилактические меры. Избегайте использования абразивных чистящих средств или инструментов, которые могут повредить затирку.

Регулярно очищайте швы плитки, чтобы предотвратить накопление грязи и копоти. В зависимости от уровня использования и накопления грязи, ежемесячная или ежеквартальная чистка может помочь сохранить швы чистыми и свежими.

Уточнения

Керамическая плитка или кафель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.



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