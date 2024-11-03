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Советы по уборке: как легко очистить кофемашину от плесени

1:32
Недвижимость

Отключите аппарат от сети

Перед чисткой убедитесь, что кофемашина отключена от источника питания. 

Советы по уборке: как легко очистить кофемашину от плесени
Фото: unsplash.com by freddie marriage fredmarriage, PDM

Разборка съемных деталей

Разберите все съемные компоненты кофемашины, такие как корзина фильтра, графин или резервуар для воды. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, если вы не знаете, как их отсоединить.

Чистка съемных деталей

Тщательно вымойте съемные детали теплой водой с мягким средством для мытья посуды. Аккуратно потрите их губкой или щеткой, чтобы удалить видимую плесень или грязь. Хорошо промойте их, чтобы убедиться, что не осталось мыла.

Очистите внутреннюю часть машины

Смешайте равные части белого уксуса и воды. Наполните этим раствором резервуар. Запустите цикл очистки или включите кофемашину. Это помогает продезинфицировать и удалить плесень с внутренних компонентов машины.

Промойте водой

После цикла очистки уксусом и водой опорожните резервуар и тщательно промойте его чистой водой. Повторяйте этот процесс полоскания до тех пор, пока запах уксуса не исчезнет.

Протрите внешнюю поверхность

Используйте влажную ткань или губку, чтобы протереть внешнюю поверхность кофемашины, включая кнопки, ручки и корпус.

Высушите и соберите заново

Дайте всем деталям полностью высохнуть на воздухе. После высыхания соберите кофемашину.

Уточнения

Кофемашина — устройство для автоматического приготовления кофе из предлагаемого продукта (зерно, молотый кофе).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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