Советы по уборке: как легко очистить кофемашину от плесени

Перед чисткой убедитесь, что кофемашина отключена от источника питания.
Разберите все съемные компоненты кофемашины, такие как корзина фильтра, графин или резервуар для воды. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, если вы не знаете, как их отсоединить.
Тщательно вымойте съемные детали теплой водой с мягким средством для мытья посуды. Аккуратно потрите их губкой или щеткой, чтобы удалить видимую плесень или грязь. Хорошо промойте их, чтобы убедиться, что не осталось мыла.
Смешайте равные части белого уксуса и воды. Наполните этим раствором резервуар. Запустите цикл очистки или включите кофемашину. Это помогает продезинфицировать и удалить плесень с внутренних компонентов машины.
После цикла очистки уксусом и водой опорожните резервуар и тщательно промойте его чистой водой. Повторяйте этот процесс полоскания до тех пор, пока запах уксуса не исчезнет.
Используйте влажную ткань или губку, чтобы протереть внешнюю поверхность кофемашины, включая кнопки, ручки и корпус.
Дайте всем деталям полностью высохнуть на воздухе. После высыхания соберите кофемашину.
Кофемашина — устройство для автоматического приготовления кофе из предлагаемого продукта (зерно, молотый кофе).
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Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".