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Как уменьшить расходы на отопление частного дома: ответил строительный эксперт

1:53
Недвижимость

Строительный эксперт и генеральный директор компании "Экспресс-Оценка" Кирилл Мандрика рассказал о наиболее экономичных и экологичных методах отопления.

Как уменьшить расходы на отопление частного дома: ответил строительный эксперт
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По мнению специалиста, газовое отопление является самым выгодным вариантом с точки зрения экономии. Он объяснил изданию Манитаймс, что использование газового котла для нагрева теплоносителя, который затем циркулирует по радиаторам или тёплым полам, позволяет существенно снизить затраты на обогрев. Однако Мандрика отмечает, что установка оборудования и его проектирование требуют больших вложений.

В сравнении с электрическими нагревателями, которые проще установить, Мандрика подчёркивает, что их эксплуатационные расходы значительно выше. Таким образом, газовое отопление, несмотря на первоначальные затраты, оказывается более выгодным в долгосрочной перспективе.

Мандрика выделяет два типа газового отопления: магистральное и газгольдерное. Если магистральный газ доступен для подключения, это самый экономичный вариант. Однако, если подключение к магистральному газу требует значительных затрат (до нескольких миллионов рублей), газгольдер становится разумным решением. Газгольдер — это ёмкость, закопанная в землю, которая обеспечивает аналогичную работу котла на газе, но с некоторыми особенностями в настройках и эксплуатационных расходах.

Помимо традиционного газового отопления, Кирилл Мандрика упоминает воздушное отопление. Этот метод включает установку калориферов в системе вентиляции, но требует сложного монтажа и обходится дороже в эксплуатации. Кроме того, такая система может вызывать избыточную сухость в помещении, что делает её не самым комфортным вариантом.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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