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Строительный эксперт Мандрика рассказал, дома из каких материалов самые тёплые

1:37
Недвижимость

В современном мире существует множество способов сократить расходы на отопление. Один из самых действенных — использование строительных материалов, которые значительно повышают энергоэффективность зданий.

Строительный эксперт Мандрика рассказал, дома из каких материалов самые тёплые
Фото: flickr.com by Timo Newton-Syms, CC BY-SA 2.0

Эксперт в области строительства и генеральный директор компании "Экспресс-Оценка" Кирилл Мандрика в разговоре с изданием Манитаймс поделился своим мнением на этот счёт.

Он отметил, что экологичность отопления во многом зависит от применяемых отделочных материалов. Если они не соответствуют экологическим стандартам, то даже самые современные системы отопления не смогут создать комфортную и безопасную атмосферу в помещении.

Эксперт также обратил внимание на то, что энергоэффективность здания играет ключевую роль в затратах на отопление. Дома, построенные по канадской технологии с использованием СИП-панелей, имеют минимальные теплопотери и потребляют меньше энергии.

Чем теплее дом, тем выше его энергоэффективность, подчеркнул эксперт. Например, дома из СИП-панелей сохраняют тепло лучше, чем дома из газобетона или клеёного бруса.

"Чем теплее дом, тем выше класс энергоэффективности. Например, если СИП-панели взять, то дом как термос, там есть прочие особенности с точки зрения вентиляции, пожаробезопасности. Но с точки зрения энергоэффективности, экономии на отоплении и более комфортного проживания, то, конечно, это каркасные технологии и СИП-технологии", — пояснил аналитик.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. 

Энергоэффективность — эффективное (рациональное) использование энергетических ресурсов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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